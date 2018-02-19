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Иран хочет купить в РФ 1 млн тонн пшеницы для переработки и последующего экспорта


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Иран ведет переговоры по поставке одного миллиона тонн пшеницы из России для переработки и последующего экспорта муки в Ирак и Афганистан, передает агентство Блумберг со ссылкой на генерального секретаря Продовольственной конфедерации Ирана Каве Заргарана (Kaveh Zargaran).

По его словам, мукомольные заводы Ирана загружены только на 50%, а урожай в стране ожидает более низкий из-за слабых дождей в прошлом году. При этом импорт пшеницы для внутреннего использования в Иране в настоящее время запрещен для поддержки местных фермеров.

Иран, по данным агентства, в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков муки в Ирак. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, потребление Ираном пшеницы возрастет до рекордных 18,35 миллиона тонн в 2017-2018 годах, тогда как внутреннее производство оценивается в 15 миллионов тонн.

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