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СМИ: Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром переносится


Туризм / Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

КАИР, 20 фев - ПРАЙМ. Возобновление прямого авиационного сообщения между Каиром и Москвой вновь переносится. На сей раз - на апрель, сообщает египетская газета "Аль-Иктисади" со ссылкой на источники в министерстве авиации страны.

Отмечается, что интенсивные консультации и подготовка к возобновлению полетов все еще продолжается, однако, вероятнее всего, первые авиарейсы состоятся не раньше первых чисел апреля текущего года. Это может быть связано с летним расписанием полетов.

В свою очередь источник в аэропорту Каира заявил агентству РИА Новости, что никаких рейсов из либо в российскую столицу на 20 февраля не запланировано. Продажа и бронирование авиабилетов на прямые перелеты в Москву сейчас не проходят.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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