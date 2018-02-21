Арбитраж Москвы признал банкротом зерновую компанию "Настюша"

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупную российскую зерновую компанию "Настюша" и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Временный управляющий Антон Никеев сообщил в суде, что восстановление платежеспособности должника невозможно, первое собрание кредиторов большинством голосов высказалось за открытие конкурсного производства. Суд утвердил Никеева конкурсным управляющим. Его отчет о ходе банкротства назначен на 3 сентября.

Первая процедура банкротства – наблюдение – была введена в отношении ЗК "Настюша" в августе 2017 года по заявлению казахстанской кредитной организации Forte Bank (прежнее название — "Альянс Банк").

Как пояснил в среду Никеев, в настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования примерно на 36 миллиардов рублей. По его словам, финансовый анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Он также заявил, что имел место вывод средств из компании на конечных бенефициаров под видом займов. Ранее в суде отмечалось, что основным собственником "Настюши" является бизнесмен Игорь Пинкевич.

Как следует из протокола первого собрания кредиторов, на момент его проведения 22 января крупнейшими кредиторами "Настюши" были АО "Инвестиционный фонд Казахстана" с требованиями на 8,4 миллиарда рублей и ООО "ААА Консортиум" - 4,9 миллиарда рублей. Уже после собрания в реестр были включены требования еще ряда кредиторов, в том числе Россельхозбанка в размере около 4,9 миллиарда рублей.

В то же время суд отказался включить в реестр задолженность перед аффилированным с должником АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) в размере около 18 миллиардов рублей. Этот отказ обжалован в апелляции.

Представитель ЗК "Настюша" просил суд отложить или приостановить слушания. Он представил суду разработанный учредителями план финансового оздоровления компании. Ряд кредиторов также просили отложить рассмотрение вопроса о банкротстве до рассмотрения апелляции МКХ, однако суд все ходатайства отклонил.

Группа "Настюша" - крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов", занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье. Кроме того, группа возводит в столице жилой комплекс "Царицыно".

Тверской суд Москвы в августе 2017 года арестовал главу группы компаний "Настюша" Пинкевича по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Царицыно". Структура "Настюши" - МКХ - занимается строительством жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".