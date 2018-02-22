РФ запрещает ввоз молока и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 26 февраля запрещает поставки в РФ молока и отдельных видов молочной продукции из Белоруссии, сообщает ведомство в четверг.

Под ограничения, помимо молока, попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрата сывороточного и молочного белка.

"По результатам проведенного заместителем руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым совещания и обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений", — говорится в сообщении.

Минск удивлен запретом на ввоз белорусской "молочки" в РФ, выясняет причины >>

Позже в пресс-службе Россельхознадзора разъяснили, что запрет на ввоз молока из Белоруссии не коснется продукции в упаковке.

"Временные ограничения не затрагивают молоко в потребительской упаковке", - сказали в пресс-службе.