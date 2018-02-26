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Власти Китая разрешили ввоз пшеницы из шести регионов РФ


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство
  • #Уборка урожая
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ПЕКИН, 26 фев - ПРАЙМ. Главное государственное управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ) разрешило ввоз российской пшеницы из шести регионов, отменив карантинное требование от 2016 года, следует из сообщения ведомства.

"Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая", - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Запрет был снят на ввоз пшеницы из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей, а также Красноярского и Алтайского краев. "В этих перечисленных шести регионах не обнаружено мокрой головни и карликовой головни пшеницы", - говорится в сообщении.

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