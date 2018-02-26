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"Прайм": Бензин в РФ продолжает дорожать, рост цен на дизель приостановился


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные марки бензина в РФ продолжили рост на прошлой неделе, цена на дизельное топливо не изменилась, следует из данных агентства "Прайм".

Цена на бензин 95 Класс 5 выросла с 19 по 23 февраля на 217 рублей за тонну, достигнув 44,639 тысячи рублей за тонну.

Бензин 92 Класс 5 подорожал за отчетный период на 86 рублей – до 42,859 тысячи рублей за тонну. 

Цена на дизельное топливо зимнее Класс 5 за указанный период практически не изменилась, составив 44,031 тысячи рублей по сравнению с 44,033 тысячи рублей за тонну неделей ранее.

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