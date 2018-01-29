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"Аэрофлот" смягчил требования к ручной клади


Туризм / Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" AFLT, которая ранее ввела ужесточение требований к перевозу ручной клади пассажирами, в понедельник сообщила об увеличении размера багажа, который можно брать в салон самолета.

Перевозчик опубликовал новые правила на своем сайте в понедельник, 26 февраля.

Теперь на борту самолета можно проводить сумки либо чемоданы, которые не превышают 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту. Ранее компания требовала, чтобы высота сумок не превышала 20 см. Ограничения по весу для ручной клади не изменились: 10 кг для пассажиров с билетами эконом-класса и 15 кг - бизнес-класс.

Напомним, что авиакомпания на прошлой неделе ввела ужесточения своих требований к габаритам ручной клади. Требования были приближены к тем, которые предъявляет дочерний лоукостер авиакомпании - "Победа". В "Аэрофлоте" в свою очередь заявляли, что правила не подвергались ужесточению, а были приведены в соответствие с федеральными авиационными правилами провоза клади на борту.

 

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