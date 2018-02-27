Американская Comcast может предложить за британскую Sky на 16% больше Fox

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Американский кабельный оператор Comcast Corp планирует предложить 12,5 фунта за одну акцию британской медиакомпании Sky Plc. (включает телеканал Sky News), что оценивает всю компанию в 22 миллиарда фунтов (31 миллиард долларов), говорится в сообщении Comcast.

"Возможное предложение о покупке за наличные средства в размере 12,5 фунта за акцию на 16% выше текущего предложения к Sky со стороны компании 21st Century Fox в размере 10,75 фунта за акцию", - подчеркивает Comcast. Кроме того, предложение на 13% выше цены акций Sky на закрытии торгов 26 февраля (11,05 фунта).

При этом отмечается, что это заявление Comcast не является официальным предложением и не гарантирует, что предложение точно будет сделано.

"Мы считаем Sky выдающейся компанией. У нее 23 миллиона клиентов и лидирующие позиции в Великобритании, Италии и Германии... Мы планируем использовать Sky в качестве основы для роста в Европе", - приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора Comcast Corporation Брайана Робертса (Brian L. Roberts). Он добавил, что Comcast с помощью покупки Sky сможет увеличить долю выручки от иностранных активов в общей структуре доходов компании с 9% до 25%.

Американская телекомпания Руперта Мердока 21st Century Fox, уже владеющая 39% акций Sky, в декабре 2016 года объявила о намерении приобрести оставшиеся 61% акций британской компании. Сделка оценивается в 11,7 миллиарда фунтов стерлингов (15,1 миллиарда долларов). Однако британское правительство и медиарегулятор Ofcom неоднократно откладывали решение по одобрению сделки и передали этот вопрос на рассмотрение британского Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) из-за рисков нарушения интересов общества.

В январе текущего года CMA по итогам предварительного рассмотрения сделки заключило, что она противоречит общественным интересам: у компании Мердока будет слишком большой контроль над новостными провайдерами в Великобритании на всех медиа-платформах, и следовательно, слишком большое влияние на общественное мнение и политическую повестку дня.

Comcast Corp, основанная в 1063 году, является глобальной медиа- и технологической компанией. Имеет ряд дочерних предприятий: Comcast Cable, Comcast Spectacor, Comcast Ventures и NBCUniversal.