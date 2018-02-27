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СМИ: Alibaba может купить китайский сервис доставки еды Ele.me за $9,5 млрд


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba ведет переговоры о покупке китайского онлайн-сервиса доставки еды Ele.me, сумма сделки может составить 9,5 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Alibaba ведет переговоры о приобретении Ele.me в рамках сделки, при которой онлайн-сервис по доставке еды может быть оценен вплоть до 9,5 миллиарда долларов, поскольку китайские технологические титаны сражаются за доминирование в секторе", - пишет издание.

По словам источников, Alibaba и ее дочерняя компания Ant Finance уже владеют 40% акций Ele.me, но хотят купить оставшиеся 60% у действующих инвесторов, включая Baidu.

Alibaba и Baidu отказались от комментариев по поводу переговоров.

Ele.me основана в 2008 году. Является одним из крупнейших игроков в сфере доставки продуктов питания в Китае - в настоящее время на Ele.me приходится 48,8% рынка, отмечает издание.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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