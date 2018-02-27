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РФ усиливает контроль за продукцией 9 белорусских предприятий


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 27 февраля вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции девяти белорусских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, сообщает ведомство. 

Молочная продукцияРФ перенесла ввод ограничения на ввоз молочной продукции из Белоруссии на 6 марта

В частности, к таким предприятиям относятся ОАО "Бобруйский мясокомбинат", СОАО "Беловежские сыры", ООО "ГолПолТорг", ФХ "Минюка", ОАО "Милкавита", ООО "Несвижский завод детского питания", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", ОАО "Здравушка-милк" Березинский филиал, а также ОАО "Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский".

Кроме того, в связи с повторным выявлением остатков антибиотиков в охлажденной говядине производства ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат" Россельхознадзор принял решение с 1 марта ввести временные ограничения в отношении данного предприятия.

Сообщается, что Россельхознадзор проинформировал компетентное ведомство Белоруссии о выявлении сухого молока в питьевых сливках до введения режима усиленного лабораторного контроля в продукции ОАО "Милкавита" и выявлении сухого молока в ультрапастеризованном молоке в продукции производства УПП "Полоцкий молочный комбинат". Кроме того, Россельхознадзор проинформировал компетентное ведомство Белоруссии о двух случаях выявления фальсификации сыров растительными жирами в продукции ОАО "Щучинский маслосырзавод". 

Производство молокаРоссия объявила Белоруссии "молочную войну"

Россельхознадзор планировал ввести с 26 февраля временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых видов молочной продукции. В понедельник ведомство сообщило, что введение ограничений переносится на вечер 6 марта. Запрет не касается молока в потребительской упаковке. Позднее замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко заявил, что ведение ограничений на импорт молока и ряда молочных продуктов в РФ из Белоруссии никак не отразится на российском молочном рынке.

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