Лукашенко пригрозил ответить РФ на ограничения поставок молока из Белоруссии

МИНСК, 1 мар - ПРАЙМ. Планы РФ по ограничению поставок молочной продукции из Белоруссии без ответа не останутся, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

Россельхознадзор с 26 февраля планировал ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции. Запрет не касается молока в потребительской упаковке. Белорусская делегация во главе с вице-премьером Михаилом Русым провела переговоры в Москве об урегулировании вопросов с поставками в РФ ряда видов молочной продукции, произведенной в Белоруссии. По их итогам Россельхознадзор отложил введение запрета с 26 февраля на 6 марта.

"Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", - заявил Лукашенко во время рабочей встречи с Русым, которому поручено разобраться в этом вопросе. Слова президента приводит госагентство Белта.

Лукашенко считает, что российской стороне не нравится поставляемая из Белоруссии по низким ценам молочная продукция. "Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко, появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко", - отметил глава белорусского государства.

"Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком", - сказал президент.