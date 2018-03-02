Лукашенко: не нужно держаться за рынок РФ, если вытесняют "неконкурентными способами"

МИНСК, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским производителям не стоит держаться за российский рынок, если их оттуда вытесняют "неконкурентными способами", поскольку белорусскую продукцию можно продать на других рынках со схожей рентабельностью.

В пятницу Лукашенко заслушивает отчет правительства, Национального банка (ЦБ), местных органов власти об итогах работы экономики за 2017 год и задачах обеспечения устойчивого экономического роста. Затрагивая на мероприятии тему диверсификации экспорта, президент заявил, что никогда не ставил задачу уходить с российского рынка. "Но держаться только за этот рынок, когда нас вытесняют конкуренты, притом неконкурентными способами, не стоит. Особенно если это используется в политических целях", - цитирует Лукашенко агентство Белта.

По его словам, "никакая прибыль не стоит независимости". "Если можно торговать так же или пусть чуть менее эффективно, но на других рынках, то потратьте усилия на борьбу с экономическими конкурентами, а не на какую-то борьбу с данквертами", - поставил задачу белорусский лидер. Сергей Данкверт - глава Россельхознадзора, ведомства, которое планирует с 6 марта ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки, объясняя это продолжающимся поступлением небезопасного сырья, в частности, с остатками антибиотиков.