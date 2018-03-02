FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Лукашенко: не нужно держаться за рынок РФ, если вытесняют "неконкурентными способами"


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МИНСК, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским производителям не стоит держаться за российский рынок, если их оттуда вытесняют "неконкурентными способами", поскольку белорусскую продукцию можно продать на других рынках со схожей рентабельностью.

В пятницу Лукашенко заслушивает отчет правительства, Национального банка (ЦБ), местных органов власти об итогах работы экономики за 2017 год и задачах обеспечения устойчивого экономического роста. Затрагивая на мероприятии тему диверсификации экспорта, президент заявил, что никогда не ставил задачу уходить с российского рынка. "Но держаться только за этот рынок, когда нас вытесняют конкуренты, притом неконкурентными способами, не стоит. Особенно если это используется в политических целях", - цитирует Лукашенко агентство Белта.

По его словам, "никакая прибыль не стоит независимости". "Если можно торговать так же или пусть чуть менее эффективно, но на других рынках, то потратьте усилия на борьбу с экономическими конкурентами, а не на какую-то борьбу с данквертами", - поставил задачу белорусский лидер. Сергей Данкверт - глава Россельхознадзора, ведомства, которое планирует с 6 марта ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки, объясняя это продолжающимся поступлением небезопасного сырья, в частности, с остатками антибиотиков.

Версия для печати

Отношения России и Белоруссии

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ