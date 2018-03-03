FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Россия усиливает контроль животной продукции с ряда предприятий Белоруссии


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 марта усиливает контроль на поставки продукции с Бобруйского и Слуцкого мясокомбинатов, а также с ОАО "Молоко", сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор вводит ряд мер ограничительного и предупредительного характера, с 3 марта вводится усиленный лабораторный контроль ОАО "Бобруйский мясокомбинат" - (выявление бактерий группы Listeriamonocytogenes в говядине охлаждённой) и ОАО "Слуцкий мясокомбинат" - (выявление сальмонелл в говядине бескостной охлаждённой) ", - рассказала Мелано.

Также из-за выявления альбендазола сульфона, альбендазола сульфоксида и оксибендазола усилен контроль продукции ОАО "Молоко" (производственный цех г.п. Шумилино).

Кроме того, с 6 марта вводятся временные ограничения в отношении СООО "Старфуд" – (повторное выявление доксициклина в колбасных изделиях).

Версия для печати

Отношения России и Белоруссии

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ