FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В России цены на iPhone X рухнули на 18 тысяч рублей‍


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Флагманский смартфон американского производителя Apple - iPhone Х - резкор подешевел в России.  резко подешевел флагманский смартфон от Apple - iPhone Х.

Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), в настоящее время iPhone Х в российских магазинах можно купить на 18 тысяч дешевле, чем на старте продаж.

Отмечается, что на старте продаж в ноябре прошлого 2017 года смартфон iPhone X стоил 79 990 рублей за базовую комплектацию с памятью в 64 ГБ и 91 990 рублей за "заряженный" гаджет с памятью объемом 256 ГБ. Сейчас эксперты рынка мобильных устройств отмечают, что цены на iPhone Х в РФ упали сразу на 18 тысяч рублей: в ряде магазинов купить флагманский смартфон с памятью в 64 ГБ можно за 61 тысячу рублей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ