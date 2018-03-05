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АИЖК переименовано в "Дом.РФ"


Недвижимость и строительство / Компании / Финансы / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) переименовано в АО "Дом.РФ", говорится в сообщении компании.

Как указывается в нем, такое решение принял 2 марта единственный акционер общества – Росимущество.

Об отказе от бренда АИЖК в ходе интеграции с "Роскапиталом" сообщал в начале декабря прошлого года гендиректор агентства Александр Плутник. Банк будет называться "Дом.РФ Банк", а АИЖК переименуют в "Дом.РФ", говорил он.

Как отмечается в сообщении компании, все дочерние организации "Дом.РФ", включая банк "Российский капитал", будут переименованы и перейдут на единый бренд в первом полугодии 2018 года.

АИЖК создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, в который вошли дочерние компании АИЖК и Фонд содействия развитию жилищного строительства. В начале ноября 2017 года правительство РФ приняло решение внести в уставный капитал АИЖК 100% акций банка "Российский капитал" для создания ипотечно-строительного банка.

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