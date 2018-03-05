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Россельхознадзор перенес на 15 марта введение ограничений на ввоз молока из Белоруссии


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор вновь перенес дату введения ограничений на поставку молока и молочных продуктов из Белоруссии - теперь запрет планируется ввести с 15 марта, говорится в сообщении ведомства.

Ограничения затрагивают импорт пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, сухого, концентрированного, консервированного и сгущенного молока и сливок, молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка.

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"Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь", - добавляет Россельхознадзор.

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