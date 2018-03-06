В Женеве назвали лучший автомобиль в Европе‍

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Кроссовер шведского концерна Volvo XC40 стал победителем конкурса "Европейский автомобиль года". Бренду удалось победить в авторитетном конкурсе Car of the Year впервые за все 54 года его проведения.

Итоги конкурса были подведены по традиции накануне открытия представительного Женевского автосалона. В жюри Car of the Year вошли 60 автомобильных журналистов из 23 европейских государств, в том числе - из России. Каждый из судей мог распределить 25 баллов между выбранными машинами.

На первом этапе были отобраны 37 новинок автомобильной отрасли, позднее был составлен шорт-лист из семи моделей.

Кроссовер Volvo XC40 получил 325 очков от судей, хэтчбек Seat Ibiza - 242 балла, седан немецкого BMW 5-series - 226 балла, фастбек корейской компании Kia Stinger - 204 балла, хэтчбек Citroen C3 Aircross - 171 балл, седан Audi A8 - 169 баллов, Alfa Romeo Stelvio - 163 балла.

В прошлом году, сообщает motor.ru, победителем конкурса "Европейский автомобиль года" стал Peugeot 3008, набрав 319 баллов.