ФАС признала "Дикси" нарушившим закон о торговле в споре с "Мортадель"

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала ритейлера "Дикси" нарушителем закона о торговле в части создания дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров, сообщает ведомство.

Дело было возбуждено в июле прошлого года по заявлению мясоперерабатывающей компании "Мортадель". ФАС установила, что ритейлер в одностороннем порядке определил условия договора по некоторым услугам, которые являлись невыгодными для компании "Мортадель" и привели к ограничению доступа поставщика на товарный рынок.

"Комиссия ФАС России признала АО "Дикси Юг" нарушившим торговое законодательство... Компания "Дикси" будет привлечена к административной ответственности за нарушение антимонопольных правил при осуществлении торговой деятельности", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров отмечал в июле, что служба считает недопустимым навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе, услуг, связанных с продвижением товаров.

Первый магазин розничной сети "Дикси" был открыт в Москве в 1999 году. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (54,4%) владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", подконтрольный бизнесмену Игорю Кесаеву. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа.