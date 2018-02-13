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EgyptAir планирует первый рейс в Москву на 15 апреля


Туризм / Компании / Потребительский рынок

 

КАИР, 13 мар - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir планирует совершить первый прямой рейс в Москву в воскресенье, 15 апреля, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

Ранее во вторник авиакомпания Аэрофлот AFLT сообщила, что возобновляет регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля после более чем двухлетнего перерыва. Компания уже начала продажу билетов.

"Ожидается, что первый рейс в Москву состоится 15 апреля. Будет еще сделано официальное заявление об этом в ближайшие дни, а также начнется продажа авиабилетов", - сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что рейс египетской авиакомпании MS729 из Каира в Москву в воскресенье, предположительно, будет вылетать в 10.30 утра по местному времени (11.30 мск), в российскую столицу он будет прибывать в 14.30. В тот же день самолет рейсом MS730 планирует возвращаться в Каир.

 

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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