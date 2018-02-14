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"Аэрофлот" фиксирует ажиотажный спрос на билеты Москва-Каир в период ЧМ-2018


Туризм / Компании / Потребительский рынок

 

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. На билеты по маршруту Москва-Каир в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года наблюдается ажиотажный спрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота" AFLT

Аэрофлот"Аэрофлот" на своем сайте открыл продажу билетов в Каир

"Аэрофлот" во вторник начал продажу билетов на регулярные рейсы Москва-Каир, которые начнут осуществляться с 11 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю.

"За сутки с открытия продаж на рейсы в Каир на период действия летнего расписания 2018 года (11 апреля - 27 октября) забронировано 1245 билетов", - сообщили в авиакомпании.

"Можно говорить об ажиотажном спросе на рейсы в период ЧМ-2018: некоторые рейсы уже загружены более чем на 50%", - добавили там.

 

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