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EgyptAir продает перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх через Каир, но есть варианты дешевле


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания EgyptAir начала продажу билетов на рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх со стыковками в Каире, однако они пока дороже предложений других перевозчиков с пересадкой в третьих странах, следует из данных туристических сервисов OneTwoTrip, Skyscanner и Aviasales.

EgyptAir ранее в пятницу объявила о возобновлении полетов между Каиром и Москвой с 12 апреля. Российский "Аэрофлот" AFLT ранее на этой неделе сообщил, что возобновляет регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля.

"Открытие прямых рейсов из Москвы в Каир может оказать существенное положительное влияние на пассажиропоток в том случае, если ценовое предложение перевозчиков будет привлекательнее рейсов с пересадкой в третьих странах. Сейчас мы видим, что стоимость билетов "Аэрофлота" и EgyptAir из Москвы в Каир ниже или сопоставима с альтернативными авиакомпаниями", - прокомментировал РИА Новости директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Однако, продолжил он, большинство российских путешественников заинтересовано в поездке в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. "В данном случае билеты с пересадкой в Стамбуле от турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines на 20-25% дешевле EgyptAir. "Аэрофлот" же пока продает билеты только до Каира", - отметил эксперт.

Так, стоимость перелета EgyptAir из Москвы в Каир со стыковкой в Каире с датами прилета и вылета 22-29 апреля составит 39,121 тысячи рублей. Самый дешевый вариант со стыковкой в третьей стране (например, рейсом Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле) на те же даты обойдется в 31,5 тысячи рублей.

Стоимость перелета рейсом EgyptAir из Москвы в Шарм-эш-Шейх со стыковкой в Каире с теми же датами - 39,184 тысячи рублей, минимальный по цене вариант со стыковкой в Стамбуле (рейс Pegasus Airlines) стоит 29,328 тысячи рублей.

 

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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