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"Система" планирует купить контроль в "Вологодском текстиле" и создать текстильный холдинг


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS планирует приобрести контрольный пакет в компании, владеющей имущественным комплексом, ранее принадлежавшим комбинату "Вологодский текстиль", сообщил РИА Новости представитель АФК Сергей Копытов.

"На базе имущественного комплекса "Вологодского текстиля" планируется создать текстильный холдинг, который сфокусируется на производстве высокотехнологичных видов тканей, в том числе тканей для спецодежды. Также будет выпускаться домашний текстиль", - рассказал Копытов.

По словам представителя АФК, в целях дальнейшего развития планируется тесное сотрудничество с отечественными и международными представителями индустрии по вопросам создания совместных предприятий, а также локализации производства и трансфера технологий.

По словам Копытова, сейчас имущественный комплекс "Вологодского текстиля" включает ряд объектов недвижимости, а также современное ткацкое оборудование, которое способно производить как синтетические, так и натуральные ткани для спецодежды и инновационный технический текстиль. На предприятии также имеется оборудование для производства льняной пряжи.

Текстильный комбинат основан в 1936 году. В 2010-2012 годах власти региона инвестировали в его модернизацию, но в 2013 году производство было остановлено, писала газета "Ведомости". Источник газеты, знакомый с ситуацией на предприятии, объяснил остановку производства неэффективностью руководства, отсутствием сырья (лен) и большими кредитами.

 

По словам представителя АФК "Система", корпорация имеет большой опыт по работе с предприятиями, попавшими в кризисную ситуацию. "Мы уверены, что наши компетенции в области управления кризисными проектами, помноженные на опыт и знания наших партнеров по бизнесу, позволят вернуть Вологодскому текстильному комбинату статус лидирующего предприятия текстильной промышленности в России", - сказал Копытов.

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