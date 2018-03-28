Переговоры о полетах между РФ и курортами Египта планируются на конец весны - начало лета

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Переговоры о возобновлении авиасообщения РФ с курортами Египта - Хургадой и Шарм-Ээль-Шейхом запланированы на конец весны - начало лета, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Он напомнил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром возобновляется в ближайшее время, и авиакомпании уже ставят рейсы на апрель в своем расписании.

"Мы вернемся к этому вопросу (о возобновлении полетов между РФ и курортами Египта - ред.) после открытия этого маршрута (Каир-Москва - ред.), изучения опыта работы в новых форматах. Соответственно переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть, начало лета", - сообщил Соколов в среду в интервью телеканалу "Россия 24".