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Дуров объяснил сбой в работе Telegram отключением питания серверов в Европе


Компании / Технологии / Потребительский рынок
  • Павел Дуров
    © CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov

МОСКВА, 29 мар ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил сбой в работе приложения отключением питания в кластере серверов, которые находятся на территории Европы.

"Отключение питания в кластере серверов @telegram вызывает проблемы в Европе. С нашей стороны, мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что в четверг утром пользователи мессенджера в ряде стран, в том числе из России, Италии, Украины и Германии, столкнулись со сбоями в работе приложения. Как следует из данных сайта downdetector, который отслеживает отключения и сбои в работе популярных интернет-ресурсов, в частности, пользователи приложения не могли подключиться к Telegram  и отправлять посредством него сообщения.

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