Telegram частично восстановил работу после сбоя

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Созданный павлом Дуровым Мессенджер Telegram частично восстановил свою работу после сбоя. Об этом сообщают пользователи приложения из России и ряда других стран.

Отмечается, что сообщения приходят и отправляются, но с небольшой задержкой во времени.

Напомним, что ранее пользователи Telegram на территории РФ и из ряда стран Европы, СНГ и Ближнего Востока сообщили о том, что не могут отсылать и получать сообщения в мессенджере.

Павел Дуров позднее заявил, что сбой в работе приложения связан с отключением питания в кластере серверов на территории Европы и пообещал скорейшее восстановление работы Telegram .