Кабмин может ужесточить требования к продаже детских товаров через интернет

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов дал задание проработать новые требования к интернет-магазинам, которые занимаются поставкой и продажей в стране детских товаров, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что тема ужесточения торговли детскими товарами через интернет обсуждалась на совещании кабмина под руководством Шувалова в середине марта. Проработкой вопроса займется министерство экономического развития и Федеральная таможенная служба.

"Речь идет в первую очередь о детских товарах из иностранных интернет-магазинов. Это может привести к сворачиванию рынка объемом 50–80 млрд рублей ежегодно", - отмечает издание.

В протоколе совещания отмечается, что целью поручения является проработка и представление в кабмин предложения о применении законодательства в сфере защиты прав потребителя.