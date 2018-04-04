"Почта России" в I квартале увеличила обработку международных посылок на 35%

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Почта России" в первом квартале, по предварительным данным, обработала 95,7 миллиона международных почтовых отправлений с товарными вложениями (посылки, мелкие пакеты, отправления EMS), что на 35% превышает показатель аналогичного периода 2017 года (70,9 миллиона штук), говорится в сообщении компании.

В марте компанией также зафиксирован рекорд по месячному количеству международных отправлений - 37,6 миллиона.

Экспорт почтовых отправлений из РФ в первом квартале 2018 года вырос на 22,6%, составив около 900 тысяч штук.

"Показатели первого квартала сравнялись с объемами самых загруженных месяцев предновогоднего пикового периода – ноября и декабря. Ежедневно мы обрабатываем более миллиона посылок. Мы прогнозируем, что в течение всего года сохранится тенденция по росту входящих в Россию объемов международных отправлений", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.

По его словам, "Почта" продолжит развивать логистическую инфраструктуру для бесперебойной обработки и доставки отправлений. Так, в 2018 году будет реализован масштабный проект строительства второй очереди сортировочного цента во Внуково. В течение двух-трех лет запланировано строительство сети логистических центров по всей стране.