FAO: Мировые цены на продовольствие в марте выросли по сравнению с февралем

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в марте 2018 года выросли в месячном и в годовом исчислении, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам марта составил 172,8 пункта, что на 1,8 пункта, или 1,1% выше показателя февраля. При этом в годовом выражении показатель увеличился на 1,4 пункта, или на 0,7%. Организация отмечает, рост индекса за отчетный период обусловлен в первую очередь ростом цен на молочную продукцию и зерновые, а также незначительным ростом цен на мясо. При этом сахар и растительные масла продолжили дешеветь.

Так, индекс цен на молочную продукцию в марте в месячном выражении вырос на 3,3% ,или на 6,2 пункта, до 197,4 пункта. Индекс цен на зерновые в минувшем месяце вырос по сравнению с февралем на 4,3 пункта (2,7%) и составил 165,6 пункта. При этом показатель оказался на 12,1% выше индикатора февраля прошлого года.

Индекс цен на растительные масла в марте составил 156,8 пункта, что на 0,8%, или 1,2 пункта, ниже уровня февраля. Организация отмечает, что, несмотря на снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла, самое распространенное на мировых рынках пальмовое масло выросло в стоимости.

Индекс цен на сахар по итогам марта снизился в месячном выражении на 6,5 пункта, или 3,4%, составив 186 пунктов. FAO отмечает, что снижение мировых цен на сахар вызвано большим объемом экспортного предложения, чему способствует ослабление курса бразильского реала и облегчение правил экспорта из Индии.

Значение индекса цен на мясную продукцию в отчетном месяце составило 169,8 пункта, увеличившись на 0,8 пункта, или на 0,5%. При этом оно на 3% выше показателя за тот же период прошлого года. Цены на баранину и свинину в марте увеличились, а на говядину несколько снизились, сообщает организация.