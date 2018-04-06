Роскомнадзор подал заявление в суд об ограничении доступа к Telegram в РФ

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор подал в Таганский районный суд города Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram на территории России. Об этом в пятницу сообщает само ведомство.

"На основании ст. 15.4 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - отмечает Роскомнадзор.

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Напомним, что в среду, 4 апреля, истек 15-пятнадцатидневный срок, который Роскомнадзор отвел администрации мессенджера для предоставления Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей шифрования сообщений пользователей.Надзорная служба грозилась в противном случае подать исковое заявление в суд о блокировке мессенджера в стране.