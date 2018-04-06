FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Takeda Pharmaceutical рассматривает вариант полного приобретения Shire


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

ТОКИО, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Takeda Pharmaceutical Co. Кристоф Вебер в четверг заявил, что его компания рассматривает вариант приобретения полного контроля над ирландским конкурентом Shire PLC, сообщает Dow Jones со ссылкой на издание Nikkei.

По словам осведомленных источников, Вебер сообщил эту новость на неформальной встрече с аналитиками.

В частности, он сказал, что компания планирует приобрести все находящиеся в свободном обращении акции Shire. Сейчас они в целом оцениваются примерно в 4,9 трлн иен (45,7 млрд долларов). Ожидается, что общая стоимость сделки составит около 6 трлн иен.

Shire занимается разработкой широкого ассортимента лекарств против редких болезней.

Takeda сказала, что примет официальное решение о возможности приобретения Shire 25 апреля к 17.00 по Лондонскому времени.

На сегодняшний день Takeda оценивается примерно в 4 трлн иен, гораздо ниже своего потенциального объекта приобретения. В декабре, по состоянию на конец 3-го финансового квартала, денежные средства и их эквиваленты на балансе этой фармацевтической фирмы составляли приблизительно 440 млрд иен, а процентные обязательства – около 1,1 трлн иен.

Для выкупа акций на 6 трлн иен Takeda потребуется дополнительные заимствования и/или увеличение капитала.

На встрече, по словам источников, Вебер отказался ответить на вопросы о способах финансирования сделки.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ