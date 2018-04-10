Составлен топ-10 самых надежных автомобилей в мире

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Эксперты компании ISeeCars составили топ-10 самых выносливых автомобилей в мире. Эти машины способны пройти свыше 320 тысяч км.

При составлении списка аналитики компании исследовали информацию о более чем 13,5 млн машин, которые сошли с конвейеров автоконцернов в период с 1981 по 2017 годы. В основном в список попали полноразмерные внедорожники.

На первом месте по надежности в мире - японская машина Toyota Sequoia. 6,6% всех экземпляров этой модели имеют пробег более 320 тысяч км.

Второе место у американского производителя. Ford Expedition получил показатель в 5,4%.

Третье место у Chevrolet Suburban - 5,2%.

Замыкают первую пятерку Toyota 4Runner (4,2%) и GMC Yukon XL (3,9%) соответственно.

Вторая пятерка выглядит следующим образом: Chevrolet Tahoe (3,8%), GMC Yukon (2,8%) и среднеразмерный пикап Toyota Tacoma (2,6%), Toyota Avalon (2,4%) и минивэн Honda Odyssey (2,4%).