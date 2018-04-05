СМИ: Сбербанк станет основным собственником хорватской Agrokor

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Сбербанк SBER получит наибольший пакет хорватского ритейлера Agrokor после его реструктуризации, приводит агентство Блумберг данные основных условий урегулирования, согласованных кредиторами в Загребе во вторник.

"Требования Сбербанка на сумму около 1,4 миллиарда долларов делают его крупнейшим держателем долга Agrokor, поэтому он, безусловно, будет доминировать в будущей структуре собственности компании", - приводит агентство слова главы по реструктуризации Agrokor, назначенного правительством Хорватии, Фабриса Перушко, с пресс-конференции.

По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, которые приводит агентство, соглашение о принципиальных условиях урегулирования послужит основой для окончательного документа, который должен быть принят до 10 июля, когда истекает срок правительственного надзора. Сбербанк предварительно поддержал план, сообщив, что согласен с предлагаемыми ключевыми условиями будущего урегулирования, отметив при этом, что пока это лишь ориентировочное соглашение.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии. Ключевые направления деятельности - производство продуктов питания и розничная торговля. Ее долг перед банками РФ оценивается в 1,3 миллиарда евро, что составляет более трети всего долга компании. Парламент Хорватии в апреле прошлого года принял закон lex Agrokor, определяющий процедуру введения государством чрезвычайного управления в компании.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Agrokor, долг компании перед банком составляет более 1,1 миллиарда евро, 100 миллионов евро из которых были в срочном порядке выданы компании в период кризиса ликвидности и были использованы для осуществления выплат поставщикам и налоговым органам. Дочерние банки Сбербанка дополнительно выдали поставщикам и сотрудникам Agrokor 0,2 миллиарда евро, отмечали в Сбербанке в феврале.

В октябре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Agrokor фальсифицировала отчетность семь лет, добавляя, что принятые тогда правительством Хорватии меры ущемляли права кредиторов компании. В декабре Греф говорил, что Сбербанк видит шанс договориться по долгу Agrokor и готов смягчать требования.

Также в декабре СМИ сообщали, что Хорватия создаст холдинговую компанию, которая возьмет на себя все активы Agrokor, а также его обязательства, которые будут конвертированы в акционерный капитал, при этом кредиторы получат полный контроль над компанией. Для окончательного принятия этой схемы требуется одобрение кредиторов на сумму долга в 66%.