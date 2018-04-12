МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Система tax free запущена в аэропорту "Домодедово" в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Об этом в четверг говорится в сообщении аэропорта.

"Московский аэропорт "Домодедово" присоединился к системе tax free для иностранных граждан. Она запущена в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года", - сообщается в релизе.

Как прокомментировал открытие офисов директор "Домодедово" Игорь Борисов, иностранцы смогут воспользоваться услугами всех операторов, которые работают в России: Global Blue, HI SKY, Tax Free Premier и Национальный оператор tax free.

В "Домодедово" оборудовали два офиса. Они будут оформлять возврат НДС.

Первый офис находится в общей зоне аэровокзала: здесь после получения бирок от багажа пассажиры смогут обратиться в случае, если они перевозят в багаже товары, приобретенные по системе tax free.

Второй офис находится в зоне таможенного контроля в международных секторах вылета "A" и "B". Доступ сюда открыт только после прохождения контроля безопасности. Этот пункт - для путешественников с ручной кладью.