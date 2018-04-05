Глава Alibaba в РФ Завадский переходит на должность вице-президента в Сбербанк

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава управляющей торговой площадкой AliExpress китайской Alibaba в России Марк Завадский переходит на должность вице-президента Сбербанка SBER, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Должность вице-президента Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам Завадский займет в середине мая, рассказал газете источник, близкий к банку, и подтвердил знакомый топ-менеджера. Ранее представитель российского офиса Alibaba Group, где сейчас работает Завадский, подтверждал его уход из компании, напоминает издание.

По словам источника газеты, на новой позиции Завадский будет отвечать за "формирование и развитие цифровой экосистемы Сбербанка", в том числе за развитие "Яндекс YNDX.Маркета" и партнерские отношения с российскими и международными цифровыми компаниями. Он будет работать в блоке первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.

Сбербанк в прошлом году договорился с "Яндексом" о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета". На прошлой неделе Лев Хасис заявлял, что недавно банк получил разрешение регулятора на создание СП и рассчитывает в течение нескольких недель закрыть сделку по созданию совместного предприятия с "Яндексом".