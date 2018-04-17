Sanofi продает подразделение Zentiva компании Advent за 1,9 млрд евро

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инвестиционная компания Advent International ведет переговоры с французской фармацевтической компанией Sanofi о покупке ее европейского бизнеса по производству дженериков - компании Zentiva, говорится в сообщении Sanofi.

Стоимость сделки составит 1,9 миллиарда евро. Ее завершение ожидается к концу 2018 года после получения одобрения регулирующих органов и окончательного согласования договоренностей.

"Zentiva - это надежный бизнес, в котором работают талантливые люди. Мы считаем, что он уже продемонстрировал свой потенциал роста. После комплексного исследования стратегических возможностей нашего подразделения в Европе по производству дженериков мы решили, что передача этого бизнеса компании Advent - это лучший вариант для обеспечения его долгосрочного успеха", - приводятся в отчете компании слова генерального директора Sanofi Оливье Брандикура (Olivier Brandicourt).

Sanofi - одна из крупнейших мировых фармацевтических корпораций, первая по величине в Европе. Компания была образована в 2004 году путем слияния Sanofi-Synthelabo и Aventis. В Sanofi работает более 110 тысяч человек в 100 странах.

Advent International - одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний, основанная в 1984 году. По состоянию на конец 2017 года под ее управлением находились активы в размере 35 миллиардов евро. Компания работает в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азии. Компания сосредоточена на инвестициях в пять основных секторов, включая бизнес и финансовые услуги; здравоохранение; промышленный сектор; розничная торговля, потребительские услуги и досуг; и технологии, средства массовой информации и телекоммуникации.