Чистый убыток Baker Hughes в I квартале составил $19 млн против прибыли годом ранее

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого квартала 2018 года получила убыток в 19 миллионов долларов против прибыли в 66 миллионов годом ранее, сообщает компания.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 0,17 доллара, при этом данные за аналогичный период прошлого года компания не приводит. Выручка выросла на 1%, до 5,399 миллиарда долларов.

"Условия на рынке остаются благоприятными, поскольку цены на нефть относительно сбалансированы, что помогает нам стабильно обслуживать наших клиентов", - приводятся в релизе слова главы компании Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli). При этом он отметил, что компания продолжает расширять свой технологический портфель, чтобы снизить затраты на разработку месторождений.

В начале июля прошлого года Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) сообщили о завершении сделки по слиянию. В отчетности отмечается, что финансовые результаты по GAAP основаны на показателях обеих компаний, начиная с 3 июля, дня закрытия сделки.

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений. Компания работает более чем в 80 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне.