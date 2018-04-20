FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистый убыток Baker Hughes в I квартале составил $19 млн против прибыли годом ранее


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого квартала 2018 года получила убыток в 19 миллионов долларов против прибыли в 66 миллионов годом ранее, сообщает компания.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 0,17 доллара, при этом данные за аналогичный период прошлого года компания не приводит. Выручка выросла на 1%, до 5,399 миллиарда долларов.

"Условия на рынке остаются благоприятными, поскольку цены на нефть относительно сбалансированы, что помогает нам стабильно обслуживать наших клиентов", - приводятся в релизе слова главы компании Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli). При этом он отметил, что компания продолжает расширять свой технологический портфель, чтобы снизить затраты на разработку месторождений.

 

В начале июля прошлого года Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) сообщили о завершении сделки по слиянию. В отчетности отмечается, что финансовые результаты по GAAP основаны на показателях обеих компаний, начиная с 3 июля, дня закрытия сделки.

 

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений. Компания работает более чем в 80 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ