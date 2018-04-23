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Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от транспортного налога


Компании / Потребительский рынок
  • #Электромобиль
    © fotolia.com, Petair

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Владельцев электромобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия, предложено освободить от уплаты транспортного налога, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Поясняется, что в ЕАЭС разработаны мероприятия для стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 годы. Проект плана мероприятий был одобрен в ходе заседания консультативного комитета по промышленности ЕЭК. Проект документа содержит информационные, организационные и финансовые меры, которые страны союза планируют реализовать совместно с ЕЭК.

В департаменте промышленной политики ЕЭК отмечают, что проект плана нацелен на продолжение работы по стимулированию производства и использования электротранспорта после истечения срока действия аналогичного плана на 2015-2017 годы, который был исполнен в рамках национальных приоритетов развития отрасли.

Отмечается, что стимулирующие меры разделены на два блока – производство и использование электромобилей. "Среди мер по стимулированию использования электромобилей в союзе - освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога, предоставление им бесплатных парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами и ряд других", - говорится в сообщении.

Стимулировать производство предлагается с помощью формирования евразийского перечня комплектующих колесных транспортных средств с электрическими двигателями, их базовых компонентов и объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, не производимых в ЕАЭС, снижения ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие, предназначенные для производства машин с электродвигателями, а также посредством организации кооперационного производства электромобилей.

В конце 2017 года в РФ предлагалось освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, но идея не получила поддержки в Госдуме. Отмечается, что по итогам 2017 года в Армении и Белоруссии представлены первые прототипы электромобиля собственной разработки, производители электротранспорта получили субсидирование в размере 900 миллионов рублей в РФ, а также кредиты потребителям в Белоруссии, где была открыта кредитная линия на 1 миллион евро. Также в РФ введены изменения в правила дорожного движения, касающиеся электротранспорта.

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