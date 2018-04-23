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"Прайм": Оптовая цена на бензин-95 приблизилась к 50 тыс руб за тонну


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо в РФ с 16 по 20 апреля продолжили рост, следует из данных агентства "Прайм". 

Бензин 95 Класс 5 подорожал на 508 рублей за тонну, достигнув 49,964 тысячи рублей за тонну. Такой уровень цен наблюдался в конце прошлого года, во время ажиотажа на рынке моторного топлива из-за сокращения производства и в преддверии повышения акцизов.

Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 выросла за неделю на 764 рубля – до 48,345 тысячи рублей за тонну. 

На 293 рубля повысилась цена на дизельное топливо летнее Класс 5, составив 46,848 тысячи рублей за тонну. 


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Цены на бензин

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