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Гендиректор "Пятерочки" Ольга Наумова покидает свой пост


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля
  • #Пятерочка

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Пятерочки" (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова покидает свой пост, исполнять обязанности руководителя торговой сети будет главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, говорится в сообщении X5 Retail Group.

"Наблюдательный совет компании назначил исполняющим обязанности генерального директора торговой сети "Пятерочка" главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана", - сказано в релизе.

При этом X5 Retail планирует назначить нового руководителя "Пятерочки" из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.

Наумова пришла в X5 Retail в 2013 году: в мае того года она возглавила "Пятерочку" после того, как у компании последовательно сменилось несколько руководителей. До этого Наумова являлась гендиректором "Римеры", нефтесервисного дивизиона Челябинского трубопрокатного завода. Опыта управления розничной сетью у нее не было.

"Пятерочка" под руководством Наумовой смогла достичь выдающихся результатов как в финансовом, так и в операционном плане. Например, количество магазинов сети выросло более чем втрое с начала 2013 года и на конец марта 2018 года достигло 11,797 тысячи. В это же время была проведена основная часть программы обновления "Пятерочек", что позволило ритейлеру привлечь покупателей и увеличить оборот торговой сети.

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