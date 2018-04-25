"Пятерочка" может покинуть ряды отличников

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Лидер российской розничной торговли - X5 Retail Group - в среду сообщил об уходе с поста генерального директора "Пятерочки" (входит в X5) Ольги Наумовой. До назначения нового руководителя выполнять ее обязанности будет главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. На этих новостях глобальные депозитарные расписки (ГДР) X5 Retail на Московской бирже проседали на 4,5%, до 1820 рублей.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики считают, что хотя в такой большой компании как X5 существует план преемственности, потеря Наумовой все же негативно скажется на бизнесе группы, который сейчас и так вступает не в самые лучшие времена. Сегмент магазинов "у дома" близок к своему насыщению, реальные доходы россиян не показывают роста. В таких условиях перспективы X5 не кажутся позитивными, что давит и на котировки акций, и в целом на отношение инвесторов к бизнесу ритейлера.

Один в поле не воин

Наумова пришла в X5 Retail в мае 2013 года после того, как у компании последовательно сменилось несколько руководителей. "Пятерочка" под руководством Наумовой увеличила количество магазинов более чем втрое с начала 2013 года, до 11,797 тысячи на конец марта 2018 года. В это же время была проведена основная часть программы обновления "Пятерочек", что позволило ритейлеру привлечь покупателей и увеличить оборот торговой сети.

Тем не менее, по мнению руководителя департамента финансовых рейтингов НРА Карины Артемьевой, смену топ-менеджера нельзя считать какой-то исключительной ситуацией. В известных публичных компаниях – участниках долгового рынка, крупных эмитентах, неукоснительно соблюдаются принципы и стандарты лучших корпоративных практик и коллегиальность в принятии решений. "Работает всегда команда, хотя, безусловно, влияние первых лиц на деятельность компании также достаточно весома", - отмечает она.

Годовая отчетность X5 Retail Group свидетельствует о сохранении позитивной динамики ключевых финансовых и операционных показателей, как в целом по группе, так и по "Пятерочке", операционные результаты I квартала 2018 года также позитивны, говорит она. "Поэтому уход одного их ключевых менеджеров сам по себе не должен стать фактором давления на ключевые перспективные метрики группы", - полагает Артемьева.

Скорее, общим для сегмента ритейла фактором риска следует считать отмеченный по статистике в начале года рост зарплат и реальных располагаемых доходов населения, который пока слабо сказался на потребительском спросе. "Подтверждением чему в свою очередь служат данные по динамике в сегменте розничной торговли в целом", - замечает она.

Очевидно, что в компании размера X5 успешное выполнение задач лежит не только на плечах одного человека, поэтому, вероятно, есть план преемственности, соглашаются аналитики "Ренессанс Капитала" Дэвид Фергюсон и Кирилл Панарин. Однако, несмотря на решение X5 назначить нового руководителя из числа внутренних кандидатов, уход Наумовой все же нельзя интерпретировать положительно, уверены они. Тем более, если Наумова перейдет к конкурентам в "Магнит", как до этого сделала бывший финансовый директор X5 Елена Милинова.

Плохие новости

Сегмент магазинов "у дома" в последние годы был основным драйвером роста X5 Retail Group, например, по итогам 2017 года выручка всей компании прибавила 25,5%, при этом выручка "Пятерочки" взлетела на 29%, соответствующий сегмент принес X5 Retail Group 78% всей выручки, напоминает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Тем не менее в первом квартале 2018 года проявились первые признаки ухудшения операционных показателей, замечает он. "Пятерочка" впервые с 2014 года продемонстрировала спад трафика в сопоставимых магазинах. "Судя по всему, с одной стороны, рынок магазинов "у дома" сейчас близок к своему насыщению. С другой – ранее совет директоров X5 Retail Group впервые решил перейти к выплате дивидендов 25% от чистой прибыли. Это явный признак того, что компания не видит возможностей для эффективного реинвестирования всего объема прибылей в развитие", - объясняет он.

Скорее всего, дальнейшее ухудшение результатов "Пятерочки", как минимум с точки зрения темпов роста выручки, лишь дело времени вне зависимости от команды менеджмента, полагает он. "Для менеджмента это подходящий момент для реализации карьерных планов в других компаниях, например, в "Магните", - полагает он. Сложившаяся ситуация – очевидная ошибка совета директоров и, косвенно, мажоритарного акционера, говорит Нигматуллин. "Как бы то ни было, хорошей новостью является назначение на должность выходца из компании, что позволит акционерам сэкономить на найме успешного руководителя извне", - считает аналитик.

По мнению аналитиков "Ренессанс Капитала", уход Наумовой все же плохая новость для X5, свидетельствующая о том, что операционные и финансовые перспективы компании могут столкнуться с серьезными испытаниями. "Мы сохраняем негативный прогноз для акций компании и рекомендуем продавать их", - говорят они.

Причиной ухудшения бизнеса компании они называют возможность потери стабильности, которую обеспечивала Наумова последние 5 лет. По их словам, одна из основных проблем Х5 заключается в том, что компания агрессивно росла в последние годы, чего нельзя будет повторить в будущем из-за усиления конкуренции и переориентации бизнеса на регионы, где интересы группы пересекаются с интересами "Магнита".

Также в последнее время замедлился рост продаж X5, покупательский трафик снизился на 1,6%, отмечают аналитики. По их прогнозу, рентабельность Х5 останется под давлением в краткосрочной перспективе, среднесрочный прогноз по марже X5 остается неясным. "Учитывая нашу осторожную позицию по отношению к розничной торговле продуктами питания, мы видим больше недостатков, чем возможностей роста", - считают эксперты "Ренессанс Капитала".

Аналитики Альфа-банка также оценивают уход Наумовой негативно, поскольку он может сигнализировать о некоторых внутренних проблемах в этом подразделении или в самой X5. "Тем не менее, мы по-прежнему отдаем предпочтение X5 в российском ритейле. Учитывая недавнее снижение акций на 8% после разочаровывающих показателей за первый квартал, мы считаем, что текущие уровни предлагают привлекательную точку входа", - говорят они, уточняя, что включение акций в индекс MSCI в мае 2018 года является реальной возможностью, которая поддержит бумаги X5 с технической точки зрения.