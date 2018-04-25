МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) X5 Retail дешевеют на новостях о смене гендиректора "Пятерочки" (входит в X5 Retail Group), свидетельствуют данные торгов.

К 12.11 мск бумаги X5 дешевели на 4,4%, до 1822,5 рубля, ранее в среду они максимально дешевели на 4,5%. до 1820 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,6%.

Гендиректор "Пятерочки" (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова покидает свой пост, выполнять обязанности руководителя торговой сети будет главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. При этом X5 Retail планирует назначить нового руководителя "Пятерочки" из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.