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Ткачев: Экспорт сельхозпродукции из РФ к 2024 г достигнет $45 млрд


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

ГОРКИ, 25 апр - ПРАЙМ. Экспорт сельхозпродукции из России к 2024 году достигнет 45 миллиардов долларов, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. "Во-первых, прогнозы по экспорту к 2024 году мы их определяем примерно цифрой в 45 миллиардов долларов. Вы понимаете, что это практически в два с лишним раза больше, чем в текущий год. Конечно, планы у нас амбициозные. И мы собираемся продавать не только традиционно зерно", - сказал Ткачев журналистам по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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