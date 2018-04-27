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IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса" и Twitter попали в реестр запрещенных‍


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор в ночь на пятницу, 27 апреля, внес в реестр запрещенных IP-адреса социальных сетей "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассников", а также поисковика "Яндекс", пишет "Коммерсант".

Спустя два часа Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций дало новую выгрузку: там эти адреса ресурсов уже были помечены как разблокированные.

Помимо соцсетей служба внесла в реестр запрещенных IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, заявил изданию генеральный директор провайдера Diphost Филипп Кулин, пишет РБК.

Всего в выгрузке Роскомнадзора, которая была опубликована на серсурсе Pastebin, значилось свыше 180 IP-адресов, в том числе Yahoo. Попали адреса и российского ресурса онлайн-дневников Liveinternet.

Сервис Downdetector , который отслеживает жалобы пользователей на работу интернет-сайтов, зафиксировал небольшой всплеск сообщений о недоступности "ВКонтакте" после полуночи 27 апреля: в реестр запрещенных адресов был включен один IP "ВК" - 87.240.129.133.

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