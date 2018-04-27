Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку соцсетей технологическими причинами

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Кратковременная блокировка некоторых IP-адресов зарубежных и российских социальных сетей на фоне ситуации с мессенджером Telegram Роскомнадзор объяснил техническими причинами: в настоящий момент они свободны от блокировки. IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса" и Twitter попали в реестр запрещенных‍

Как ранее в пятницу писала газета "Коммерсант", Роскомнадзор внес в реестр запрещенных несколько IP-адресов российских "ВКонтакте", "Одноклассников", "Яндекса" YNDX, а также иностранных Twitter и Facebook. Также в списке оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы", - сообщает Роскомнадзор на своей странице в соцсети Facebook.

Помимо этого ведомство никаких данных адресов операторам связи с целью ограничения доступа не направляло, поясняется в сообщении.