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Чистая прибыль Sanofi в I квартале уменьшилась в 5,6 раза


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской фармацевтической компании Sanofi, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2018 года сократилась в 5,6 раза и составила 1,016 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию достигла 0,81 евро против 4,51 евро в аналогичном периоде прошлого года. Выручка сократилась на 8,7%, до 7,898 миллиарда евро.

Негативное влияние на показатели оказала продажа подразделения Animal Health. Снижение выручки компания также объясняет негативным эффектом от курсовых разниц - в основном в отношении курса доллара к юаню, иене, аргентинскому песо и реалу.

Выручка Sanofi Genzyme выросла за квартал на 16,2%, до 1,46 миллиарда евро, при этом показатель подразделения сердечно-сосудистых препаратов и лекарств для диабетиков снизился на 15,7%, до 1,088 миллиарда евро.

Sanofi - одна из крупнейших мировых фармацевтических корпораций, первая по величине в Европе. Компания была образована в 2004 году путем слияния Sanofi-Synthelabo и Aventis. В Sanofi работает более 110 тысяч человек в 100 странах.

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