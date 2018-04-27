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РФ с 1 мая может снять ограничения по предприятиям-поставщикам томатов из Турции


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россельхознадзор считает возможным разрешить с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли (Tuta absoluta)", - говорится в сообщении.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял, что Россия может расширить список поставщиков томатов из Турции.

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