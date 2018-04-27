Bayer продаст BASF свои активы на 1,7 млрд евро в рамках условий о покупке Monsanto

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG продаст концерну BASF дополнительные активы своего дивизиона Crop Science за 1,7 миллиарда евро в рамках выполнения условий регуляторов для завершения сделки с Monsanto, сообщается в релизе Bayer.

В пакет активов входят глобальный бизнес семян овощных культур, отдельные решения по обработке семян, а также направление цифрового земледелия. "Осуществляя этот шаг, мы выполняем соответствующие условия Европейской комиссии и других регулирующих органов для успешного закрытия сделки по покупке Monsanto", - приводятся в сообщении слова председателя совета управляющих компании Вернера Бауманна.

Bayer использует выручку от продажи дополнительных активов Crop Science для частичного финансирования предполагаемого приобретения Monsanto, говорится в релизе. Сделка теперь ожидает одобрения регулирующих органов.

Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. Чтобы снизить опасения международных регуляторов о возможных рисках для конкуренции в результате сделки, Bayer обязалась продать концерну BASF ряд своих подразделений. В октябре Bayer уже продал BASF свои растениеводческие подразделения за 5,9 миллиарда евро.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).

BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, численность сотрудников группы превышает 114 тысяч человек.