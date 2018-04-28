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ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценам


Компании / Индустрия / Потребительский рынок
  • #АЗС
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин в интервью газете "Известия" заявил, что до конца текущего 2018 года государственные компании и ведомства будут переведены на закупку топлива по рыночным ценам.

В настоящее время, пишет издание, компании, участвующие в конкурсах на поставку бензина и дизеля по госконтрактам, часто могут завышать цены на продукцию. Это в свою очередь приводит к дополнительным тратам из госбюджета, поясняют в ведомстве.

По оценке опрошенных газетой экспертов, реализация планов ФАС по переводу закупок топлива по розничным ценам даст возможность сэкономить казне до 30 млрд рублей ежегодно.

По заявлению Голомолзина, ФАС предлагает привязать максимальную стоимость контрактов на топливо к рыночным индикаторам. "Формульное ценообразование распространится и на госзакупки в рамках 44-ФЗ, и на закупки в рамках 223-ФЗ. Рассчитываем, что до мая нам удастся выйти уже с готовыми поправками к правительству", - отметил Голомолзин.

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