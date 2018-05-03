Маркировка товаров в России наполнит бюджет, но не решит всех проблем

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Наличие такой метки подтверждает уплату всех необходимых налогов и таможенных сборов по любой единице продукции. В списке – 10 групп, для каждой из которых предусмотрены свои сроки введения новшества в действие.

С 1 марта 2019 года начнут маркировать табачную продукцию, с 1 июля – обувь, 1 декабря - духи и туалетную воду, трикотажные блузки (включая одежду ручного вязания), пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, а также шины и пневматические покрышки.

Цель принятого решения - снижение оборота контрафактной продукции в России, сказано в сообщении на сайте кабмина.

Другим своим решением правительство распорядилось создать единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что внесение в перечень новых товаров наполнит бюджет, ограничит доступ подделок на рынок, сделает возможным замещение брендированной продукции на более доступную, а также поспособствует продвижению российских марок. В отношении роста цен для конечного потребителя мнения специалистов разошлись.

Замена брендов на более доступные марки

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташев уверен, что рынок на новшество отреагирует спокойно, поскольку оно ничего принципиально не меняет. Торговля законно ввезенной брендированной продукцией и контрафактом, по его словам, во многом распределена.

"Контрафактом, подделками и контрабандой торгуют рынки. Их маркировка не касается. Как торговали, так и будут торговать. Что есть маркировка у этих товаров, что нет, они одинаково не являются брендовыми. Мелкая торговля как жила, так и будет жить, если только на нее не обрушатся с преследованиями, проверками и травлей", - сказал Колташев.

Что же касается крупной торговли, которая иногда продает контрабандную продукцию, ей придется адаптироваться к новым условиям. И если контроль будет жестким, это действительно приведет к уменьшению объемов продаваемой незаконно ввезенной в Российскую Федерацию продукции.

Эксперт также считает, что все-таки сохраняется прежнее правило, существовавшее веками - контролировать ввоз нужно на границе, а не после. И это правило маркировка отменить не в состоянии.

"Предполагается, что товары маркируются внутри страны, а потом все это как-то отслеживается. Это - сложный и дорогостоящий процесс. Гораздо правильнее было бы наладить контроль на границе. Дело в том, что часть товаров ввозится мимо таможенных пунктов", - пояснил Колташев.

На крупную торговлю нововведение накладывает определенные ограничения. Ей придется искать легальные пути, и это может заставить бренды потесниться на рынке. Целый ряд дорогих товаров, которые выгодно ввезти, не уплачивая никаких таможенных пошлин, могут быть заменены более дешевыми аналогами.

"Они ввозятся законно, но потребитель разницы, по большому счету, не замечает", - считает Колташев.

По словам эксперта, может произойти снижение лояльности к западным брендам. От этого способно выиграть китайское производство, а проиграть японская и европейская продукция.

"Не думаю, что цены из-за этого серьезно вырастут. Бизнес все-таки ориентируется на способность потребителя брать товары", - добавил Колташев.

Он подчеркнул, что модель замены раскрученных брендов на более дешевые доступные аналоги щадит покупателя, который покупает тот же самый товар, но платит меньше. Потребитель знакомится с новыми марками и все происходит законно.

Кроме того, если сохраняется мелкая торговля, подчеркнул эксперт, она не очень оглядывается на маркировку.

"И бедный, часто провинциальный потребитель просто идет и там покупает. Он даже не знает, маркированы его кроссовки или не маркированы, ему все равно. Поэтому никакого повышения цены, скорее всего, не последует", - заключил Колташев.

Лучше закупаться впрок

Независимый финансовый советник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Саида Сулейманова отметила, что, в целом по экономике, конечно, будет положительный эффект. При этом она обратила внимание на то, как повлияет нововведение на личный бюджет потребителей – цены, скорее всего, поднимутся, поскольку возникнут дополнительные расходы не сколько для производителя, сколько для торговли, которая будет далее реализовывать применение новых требований.

"Это мы уже наблюдали на примере шуб, этому же подвергалась алкогольная продукция. Можно ожидать повышения цен и, опять же говоря о личных расходах, нужно понимать, что, скорее всего, придется пересмотреть статьи расходов на затрагиваемые изменениями в правилах товары", - сказала Сулейманова.

Она призналась, что даже сделала себе пометку о необходимости купить впрок товары, которые не будут портиться, и обновить гардероб.

"Лучше сделать это, не дожидаясь повышения цен. Несмотря на то что установлены сроки, конечно, цены начнут повышаться раньше, поскольку начнется внедрение технологий, программного обеспечения, закупка оборудования. Это – дополнительные расходы", - сказала Сулейманова.

По мнению эксперта, вероятно, инфляция по продукции, попавшей в перечень, ускорится. Таким будет негативный эффект с точки зрения потребителя.

При этом Сулейманова считает, что несомненно будет положительный эффект на уровне государства. Можно ожидать повышения налоговых платежей, поскольку меры направлены на увеличение налогооблагаемой базы и, соответственно, поступлений в бюджет. Скажется новшество и на импортозамещении, но не во всех отраслях.

"С точки зрения импортозамещения, в части обуви и одежды, наверное, это возможно. Насчет парфюмерии, скорее всего, нет, поскольку в России исторически не было такого производства", - считает Сулейманова.

Косвенно новшество будет вести к увеличению объемов продукции, производимой в России. С точки зрения обуви и одежды, подчеркнула эксперт, в стране есть достаточное количество молодых дизайнеров, имеющих собственные линии.

"Это, возможно, окажет им поддержку. Но, опять же, плюсы получат, скорее всего, крупные производства, которые могут понести эти расходы. Для кустарных, мелких ремесленников это будет неподъемно. Скорее всего, они будут искать другие способы. Либо объединяться в крупные артели или как-то иначе обойти эти требования", - сказала она.

По мнению эксперта, правительство в первую очередь борется с контрафактной продукцией. В этой части положительный эффект еще и в том, что снизится вред, наносимый здоровью той же парфюмерией.

Напомним, что в настоящее время в России подлежат маркировке меховые изделия. Пилотный проект по нанесению меток на табачные изделия стартовал с января 2018 года. Летом такой же затронет драгоценности. Ранее также было принято решение об обязательной маркировке с 2020 года медицинских препаратов.