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Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2018 г составит 115 млн тонн


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Урожай зерна в России в 2018 году может составить 115 миллионов тонн, говорится в национальном докладе Минсельхоза РФ о ходе и результатах реализации в 2017 году госпрограммы развития АПК.

"Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году прогнозируется в объеме 115 миллионов тонн (85% к уровню 2017 года)", - говорится в документе. Национальный доклад утвержден распоряжением правительства РФ от 28 апреля, которое опубликовано в пятницу.

Предыдущий прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в текущем году - 110-115 миллионов тонн. В 2017 году Россия побила исторический рекорд по сбору зерна, установленный в СССР в 1978 году, когда было собрано 127,4 миллиона тонн. В прошлом году урожай составил 135,4 миллиона тонн. Валовый сбор пшеницы в 2017 году составил 85,9 миллиона тонн.

В национальном докладе также указывается, что объем производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2018 году может оказаться на уровне 2017 года или на 0,5% выше. Урожай сахарной свеклы в текущем году может составить 39,3 миллиона тонн (на 24% меньше, чем в 2017 году), картофеля - 29,7 миллиона тонн (на 0,5% больше).

Ожидается и более высокий урожай овощной продукции - порядка 17 миллионов тонн, что связано со строительством новых и модернизацией действующих тепличных комплексов, а также мощностей по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной продукции.

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